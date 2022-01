Adepto que chamou jogadora do Sporting de "macaca" arrisca ser banido dos estádios

O adepto da Fundação Salesianos que proferiu palavras racistas a uma jogadora da equipa feminina de juvenis do Sporting, no duelo entre as duas formações realizado no último domingo, arrisca ser banido dos estádios, sabeA denúncia do caso de racismo foi feito no próprio dia pelo treinador das leoas, Paulo Conceição, que através das redes sociais revelou alguns pormenores do momento, assumindo que o adepto em causa se dirigiu para a atleta (cujo nome não foi revelado) chamando-a de "macaca"."Eis que um adepto manda calar a jogadora e dirige-se a ela chamando-a de macaca. Ao ouvir, a jogadora em causa perdeu o controlo e respondeu a esse mesmo adepto, sendo no fim da sua ação advertida e expulsa do jogo", começou por escrever, esclarecendo de seguida: "Esta situação em nada envolve o nome da Fundação Salesianos, os seus jogadores, nem todo o staff, que foram sempre exemplares e muito respeitadores ao longo de todo o jogo. A atitude partiu de um adepto."Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) vai abrir processo com o objetivo de investigar o caso.