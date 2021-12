Adjunto do Benfica após adeus à Champions: «Não conheço nenhum projeto europeu que tenha crescido tão rápido»

O Benfica despediu-se da Champions com mais uma derrota, a quarta em seis jogos, ao perder por 4-0 diante do Bayern Munique . Um resultado pesado, mas que para André Vale, treinador adjunto do Benfica, faz parte do processo de aprendizagem e de ganho de experiência que as jogadoras das águias têm de atravessar."A única maneira de deixar de ter falta de experiência é ganhar essa experiência. E para ganhar é preciso cometer erros, o 'staff' assume isso. As jogadoras cumpriram. Agora pedir a jogadoras que têm 20 e 21 anos para não cometer erros e a jogar contra o Bayern, aqui em Munique. Não conheço nenhum projeto europeu que tenha crescido tão rápido, que esteja a jogar a este nível e a lançar jogadoras da formação. Viemos aqui com uma postura aberta, a sair a jogar quando elas [jogadoras do Bayern] estavam a pressionar. Em jogo, ao contrário do treino, ensinamos as jogadoras a ler os momentos do jogo. Durante o início do jogo, conseguimos construir e criar. Não há outra forma de crescer, é este o caminho", declarou o técnico adjunto das águias.A mesma ideia foi seguida pela espanhola Pauleta. "Temos um caminho pela frente para chegar a este patamar. Esta fase de grupos serviu para perceber como temos de trabalhar e melhorar para conseguir resultados. Estamos no bom caminho. Nenhuma equipa chega logo ao topo, tem um caminho pela frente e sem ele não íamos conseguir chegar lá".