Adjunto do Benfica e o penálti que ditou derrota na Champions feminina: «A árbitra também não tem culpa»

André Vale, treinador-adjunto de Filipa Patão no Benfica, lamentou a derrota diante do Hacken , para a Liga dos Campeões, e pediu que o VAR seja implementado para evitar decisões polémicas como a do penálti que resultou no único golo da equipa sueca no Seixal."Está a ser uma derrota complicada de gerir. As jogadoras cumpriram o plano à risca, foram incríveis, mas a definição no último passe e na finalização pecou um bocadinho. Não conseguimos concretizar as oportunidades, mas a realidade é que não o conseguimos fazer porque enfrentámos uma equipa muito forte, muito experiente, difícil de contrariar, principalmente quando baixam o bloco", começou por analisar o técnico das águias, em conferência de imprensa."Sobre o lance de arbitragem [penálti que deu o golo do Hacken], acho que temos de tentar ao máximo que as condições, que cada vez são melhores no futebol masculino, sejam também aplicadas ao futebol feminino. O VAR tem de entrar, pelo menos, na Liga dos Campeões. Não estou, com isto, a dizer que perdemos por causa desse erro. É óbvio que o Benfica cometeu erros, o Hacken cometeu erros e os árbitros, naturalmente, também os cometem. Agora, em momentos chave do jogo, a árbitra, àquela distância, não tem como ver se a jogadora tocou ou não tocou. Ela também não tem culpa, porque não tem a oportunidade de rever o lance", acrescentou."Somos a equipa menos experiente do grupo, sem dúvida, e o nosso crescimento tem sido exponencial. Enquanto dentro de portas o nosso crescimento é mais faseado, é mais difícil de acontecer, nestes jogos temos um crescimento gigantesco. E isso vê-se, em apenas três jogos já conseguimos ser combativos com qualquer equipa.""Preocupar-me-ia se não conseguíssemos chegar com qualidade à baliza adversária. Quando chegamos e não finalizamos, é mais uma questão de confiança e de ajustes, portanto não estamos nada preocupados com isso. Está tudo bem e os golos vão começar a acontecer".