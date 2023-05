Adriana Gomes sobe de divisão com o Nápoles

Adriana Gomes subiu à primeira divisão de Itália ao serviço do Nápoles. A extremo de 29 anos foi a melhor marcadora da equipa com 23 golos em 29 jogos, tendo realizado uma temporada brilhante que culminou com a subida do clube napolitano ao primeiro escalão em futebol feminino.

A ex-jogadora de Benfica, Sp. Braga e Boavista, que começou para o futebol no Freamunde, chegou a Itália em 2020/2021 para alinhar no Sassari Torres onde esteve duas temporadas, tendo na época de estreia subido da 3ª à 2ª divisão, sagrando-se igualmente a melhor marcadora da equipa.





Esta época ao serviço do Nápoles confirmou a sua preponderância na equipa e o seu enorme talento, sendo peça-chave na equipa de Dimitri Lipoff.