Ágata Filipa: a primeira portuguesa a jogar na Escócia

Ágata Filipa transferiu-se para o Glasgow City, da Escócia, assinando um contrato válido por dois anos. Após uma temporada a bom nível nos bracarenses, chamou a atenção do atual campeão escocês. Aos 26 anos, torna-se na primeira jogadora portuguesa a jogar na Escócia.





O Sp. Braga já tinha anunciado a sua saída, ficando-se agora a conhecer qual o seu novo clube. De recordar que, para além de Ágata Filipa, o clube bracarense tinha já anunciado a saída de mais seis jogadoras : Ana Teles, Beatriz Barbosa, Daniuska Rodríguez, Hannah Keane, Marie Hourihan e Rayanne Machado.A atleta conquistou um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma supertaça pelo Sp. Braga, mas antes havia já conquistado uma Supertaça com o Valadares Gaia. Ao fim de quatro temporadas no clube minhoto, Ágata Filipa tem agora um novo desafio pela frente, onde irá disputar a Liga dos Campeões.O Glasgow City é um dos clubes em melhor posição no ranking de equipas de futebol feminino, ocupando um lugar no Pote 1 do sorteio da Liga dos Campeões. Ao que tudo indica, Ágata Filipa pode defrontar tanto Inês Pereira Mónica Mendes , que se transferiram para o Servette, da Suíça, e estarão no Pote 2, como Mariana Jaleca e Catarina Realista que estará no Pote 3 a representar o Aland United, da Finlândia.O Benfica, campeão português, ocupará um lugar no Pote 2 da Liga dos Campeões.