Ágata Filipa oficializada no FC Fleury 91

O FC Fleury 91 oficializou esta segunda-feira a contratação de Ágata Filipa, proveniente do Servette (Suíça), numa transferência que terá custado cerca de 40 mil euros aos cofres do clube francês. O contrato é válido até 2025., o negócio a envolver a defesa-esquerdo torna-se no primeiro a abranger dinheiro e uma portuguesa.Ágata Filipa, de 28 anos, representou o Servette na última temporada, tendo participado em 27 jogos, marcado quatro golos e conquistado a Taça da Suíça. A jogadora conta ainda com passagens pelo Valadares, Sp. Braga e Glasgow City (Escócia). A defesa portuguesa terá, ao serviço do FC Fleury 91, quarto classificado da liga francesa na última época, a primeira experiência no futebol francês.Recorde-se que a defesa-esquerdo não foi convocada por Francisco Neto para o Mundial'2023, apesar de já ter três internacionalizações pela Seleção Nacional feminina.: T.O.