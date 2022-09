Águias querem seguir invictas

Sete jogos e outras tantas vitórias do Benfica neste arranque de temporada. Hoje, as encarnadas recebem o Valadares Gaia (16 horas), em jogo da 1ª mão dos quartos de final da Taça da Liga, e André Vale espera manter o registo de invencibilidade. "É um Benfica imbatível até ao momento, competente em todos os momentos do jogo. Uma equipa unida que quer querer crescer, aprender e atingir outros patamares", descreveu o técnico-adjunto de Filipa Patão, que confessa estar à espera de um adversário a "dar tudo" frente às bicampeãs nacionais. Amanhã, realizam-se os restantes jogos desta fase. O Sp. Braga, detentor do título, recebe o At. Ouriense; o Famalicão joga contra o Lank Vilaverdense e o Sporting defronta o Damaiense.