O Benfica despediu-se da Liga BPI com uma vitória sobre o Lank Vilaverdense por 2-0, com um bis de Pauleta, que foi a grande figura do jogo.

Já com o título assegurado, as águias apresentaram uma equipa muito diferente da habitual, dando oportunidade a algumas atletas de poderem inscrever o seu nome na lista de campeãs. O Benfica foi uma equipa inteiramente dominadora, mas no período inicial do encontro revelou pouca eficácia na finalização e aos 23 minutos sofreu um grande susto quando a equipa minhota, na sequência de um pontapé de canto, atirou à barra da baliza defendida por Sofia Barroso. O golo inaugural surgiu já perto do intervalo, através de Pauleta. Aos 62 minutos, a centrocampista espanhola voltou a fazer o gosto ao pé, desta feita na cobrança de um penálti a punir falta cometida sobre Madalina Tatar.