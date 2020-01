Águias vencem Ovarense e voltam a descolar na liderança

O Benfica venceu, no Seixal, a Ovarense, por 6-0, e voltou a aumentar para três pontos a distância sobre o Sporting, que, antes, já tinha vencido o A-dos-Francos.





No Benfica Futebol Campus, a equipa de Andrade chegou ao triunfo com os golos de Sílvia (18'), Cloé (29' e 48'), Nycole (39'), Andreia Faria (57') e Pati Llanos (66').Na próxima jornada, as águias recebem o Estoril, mas, antes, terão pela frente o Torreense, na Taça de Portugal, e o Sp. Braga, na Taça da Liga.