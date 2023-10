Alemanha, Bélgica e Holanda formalizam candidatura ao Mundial'2027 feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As federações de futebol de Alemanha, Bélgica e Holanda anunciaram esta quarta-feira ter oficializado a candidatura conjunta à organização do Mundial feminino de 2027.

Em comunicado, as federações garantem estar empenhadas "em apoiar a FIFA nas suas responsabilidades de desenvolver a vertente feminina da modalidade à escala mundial".

A candidatura dos três países europeus deverá concorrer com a que junta os Estados Unidos e o México, e ainda com a de Brasil e da África do Sul.

Os processos de candidatura devem ficar concluídos até 8 de dezembro, mas o vencedor apenas será conhecido em 17 de maio de 2024, durante o congresso da FIFA, em votação pública com as mais de 200 federações.