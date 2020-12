Alex Morgan deixa Tottenham e regressa aos EUA

A futebolista Alex Morgan, campeã mundial pelos Estados Unidos (EUA), está de saída do Tottenham, anunciou esta segunda-feira o clube londrino, assinalando que a atleta decidiu voltar para o seu país.

A avançada de 31 anos, que foi mãe em maio, assinou pelo Tottenham em setembro e atuou em apenas cinco jogos pelos spurs, apontando dois golos.

"Vou estar para sempre grata ao clube, às minhas colegas e aos adeptos dos spurs por terem tratado tão bem de mim e da minha família", lê-se na nota divulgada no site do Tottenham, na qual Alex Morgan elogia a organização de topo do emblema, cuja equipa masculina é treinada pelo português José Mourinho.

Por seu turno, o emblema de Londres agradeceu à jogadora o trabalho que desenvolveu durante a primeira parte da nova época, realçando que a sua passagem foi enriquecedora para todo o plantel feminino.

Alex Morgan já tinha jogado no futebol europeu, ao serviço do Lyon, onde conquistou o campeonato e a taça francesa, em 2017, bem como a Liga dos Campeões.

Internacional por 169 vezes pelos EUA, a atacante marcou 107 golos, tendo conquistado o Mundial do Canadá, em 2015, e o Mundial de França, em 2019.