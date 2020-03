Algarve Cup: Alemanha campeã face à impossibilidade de Itália jogar final

A Alemanha conquistou a 27.ª edição da Algarve Cup, dada a impossibilidade de a Itália disputar a final da competição de futebol feminino, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A final da competição, entre Alemanha e Itália, estava marcada para hoje, mas foi cancelada, devido à supressão de voos para Itália, na sequência da epidemia de Covid-19.

Em 2018, a final da competição também foi cancelada, mas devido à chuva, tendo, então, a organização atribuído o título a Holanda e Suécia.

Com esta conquista, a Alemanha iguala a Suécia com quatro títulos conquistados no Algarve, atrás de Estados Unidos (10) e Noruega (5).

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada a toda a Itália.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.