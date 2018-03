Continuar a ler

"Nós gostamos da pressão dos grandes jogos. Estabelecemos os nossos objetivos e queremos ultrapassá-los. Gostamos de estar nesta posição e vamos jogar para ganhar o torneio", referiu, por seu lado, o selecionador sueco, Peter Gerhardsson.As holandesas, campeãs europeias em título, querem inscrever o seu nome pela primeira vez na lista de vencedoras da Algarve Cup, enquanto a Suécia já conquistou o torneio em quatro ocasiões, a última delas em 2009.Os dois selecionadores consideram que o torneio é "uma excelente etapa de preparação" para os confrontos oficiais que as suas equipas terão pela frente nos próximos meses, relativos à qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019."Estamos a trabalhar no desenvolvimento das jogadoras e dos nossos processos coletivos. Queremos ganhar a Algarve Cup, mas estamos a preparar a equipa para os compromissos de abril, maio e setembro", salientou a treinadora campeã europeia.Para Gerhardsson, que iniciou o seu percurso como selecionador sueco há seis meses, o jogo com a Holanda será "o melhor teste, até agora", à evolução do trabalho que tem feito com as jogadoras, às quais tem pedido "agressividade no 'pressing' e bom futebol".As duas capitãs sublinharam, em uníssono, o facto de as jogadoras "terem a oportunidade de disputar vários jogos no espaço de poucos dias" na Algarve Cup, o que permite dar minutos a todas as atletas."Fizemos um grande torneio até agora. E queremos terminá-lo da melhor maneira, com uma vitória. Vamos fazer tudo para ganhar", afirmou a holandesa Sari Van Veenendaal.A sueca Caroline Seger admitiu "alguma ansiedade" por a sua equipa chegar a uma final, "o que já não acontecia há alguns anos"."Vai ser um jogo contra uma grande equipa, mas estou a olhar para aquele troféu e sei que as minhas colegas também o querem conquistar", concluiu a capitã sueca.A final da 25.ª edição da Algarve Cup, entre Suécia e Holanda, vencedores dos grupos B e C da fase de grupos, respetivamente, joga-se na quarta-feira, no Estádio Municipal da Bela Vista, em Parchal, no concelho de Lagoa, às 18:30.