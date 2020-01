Algarve Cup muda formato

A Algarve Cup apresenta-se em 2020 com um formato renovado. O sorteio do torneio de preparação de futebol feminino serviu para ‘apresentar’ a competição, que passa a envolver oito equipas – entre elas a Seleção Nacional – a disputarem três eliminatórias para definir a posição no torneio. Com a ação agendada entre 4 e 11 de março, Portugal, orientado por Francisco Neto, começa por defrontar Itália.