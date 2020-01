Amanda Pérez reforça meio-campo do Sporting

O Sporting garantiu a contratação de Amanda Pérez, internacional mexicana, de 25 anos, que representava o Vittsjo GIK, da Suécia.





A médio não escondeu a felicidade pela oportunidade de vestir de leão ao peito. "Quando soube do interesse do Sporting fiquei muito contente. Já conhecia a história do clube", disse a jogadora, citada pelo site do Sporting.Pérez, que soma dois jogos pelo México, iniciou a carreira nos EUA, onde representou PSV Union e Washington Huskies. Passou ainda, antes de rumar à Suécia, pelas norueguesas do IL Sandviken.