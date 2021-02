Amélia Silva quer ajudar o Benfica a bater o Famalicão

Depois de ter ido a Vila Nova de Famalicão vencer por 3-0 nas meias-finais da Taça da Liga, no dia 27 de janeiro, o Benfica volta a jogar no reduto do emblema minhoto no próximo sábado e Amélia Silva quer trazer mais três pontos para a Luz.





"O Famalicão é uma das melhores equipas do campeonato. Criou-nos dificuldades no outro desafio mas este é outro jogo, estamos focadas em nós e queremos trazer os três pontos para casa. Esse é o nosso principal objetivo. Ficámos satisfeitas com o nosso jogo mas há sempre aspetos a melhorar. Queremos corrigir aquilo que não correu tão bem e vencer", afirmou a jovem avançada, de apenas 18 anos, em declarações aos órgãos oficiais do Benfica.Amélia Silva, que tem jogado na equipa principal mas também na B, mostra-se radiante pelas oportunidades que tem tido entre a elite. "É muito bom representar o clube do coração. Atingir este patamar é o sonho de todas as jogadoras mas, em simultâneo, é uma grande responsabilidade. Respondo dentro de campo com o meu trabalho e poder jogar ao lado destas jogadoras, que são conhecidas internacionalmente, é muito bom para a minha evolução e aprendizagem. Fui muito bem integrada", finalizou.