Amélia Silva renova com o Benfica até 2024

Amélia Silva renovou contrato com o Benfica por mais uma temporada. A jovem avançada, de apenas 18 anos, fica ligada ao clube da Luz por mais três temporadas, ou seja, até junho de 2024.





A atacante, recorde-se, está a recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em março. "Foi um voto de confiança enorme por parte do Benfica. A recuperação não podia estar a correr melhor e devo voltar antes do previsto [nove meses]. Da minha parte vou responder com trabalho e dedicação e voltarei o mais forte possível", disse Amélia Silva à BTV.