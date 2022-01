Ana Borges renova com o Sporting: «Sentimento de enorme alegria»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Ana Borges, capitã da equipa principal de futebol feminino.A internacional portuguesa, de 31 anos, chegou a Alvalade na época 2016/2017 e desde então conquistou seis títulos pelas leoas: dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.Nas primeiras palavras após a renovação, Ana Borges disse ser "um sentimento de enorme alegria. "Sou do Sporting, gosto mesmo do Sporting e não podia estar mais contente", disse, deixando uma mensagem aos adeptos leoninos: "Espero continuar a dar-vos muitos títulos e a colocar o Sporting onde merece. Podem contar comigo porque vou dar tudo e mais alguma coisa por este clube."