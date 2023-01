Ana Capeta em evidência na goleada do Sporting frente ao Albergaria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting somou este domingo a segunda vitória consecutiva na Liga BPI ao bater esta tarde o Albergaria por uns esclarecedores 5-0, em jogo da 10.ª jornada do campeonato.

As leoas entraram bem na partida e aos 7 minutos de jogo já se encontravam em vantagem, graças a um golo de Ana Capeta. O marcador voltou a mexer ainda antes da meia hora de jogo (26'), desta feita pela jovem Andreia Bravo, de apenas 17 anos.

O arranque da segunda parte ficou marcado por um golo das leoas logo a abrir, com Ana Capeta a escrever novamente o seu nome na lista de marcadores e Ana Teles (68') e a canadiana Chandra Davidson (86') a fecharem as contas do resultado.

Com este triunfo - o segundo consecutivo na Liga -, o Sporting é quarto classificado, com 20 pontos, enquanto que o Albergaria segue na 10.ª posição, com os mesmos 8 pontos.