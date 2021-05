Ana Capeta fez este gesto para o banco do Benfica e treinadora do Sporting reprovou: «Não me orgulha»

Expulsa aos 85 minutos do Sporting-Benfica (0-3), pouco depois de Cloé Lacasse fazer o 2-0 e sentenciar o jogo, Ana Capeta protagonizou um momento negativo no jogo do título, ao fazer um gesto impróprio para o banco do Benfica, algo que a treinadora Susana Cova não gostou de ver.





"A expulsão e o que aconteceu não me orgulha. Será algo que a jogadora terá de corrigir se quiser estar a um nível alto", apontou.

No entanto, diga-se que toda a equipa do Sporting ficou no relvado à espera que o Benfica erguesse o troféu e aplaudiu.