Ana Capeta reforça equipa do Famalicão

A futebolista internacional portuguesa Ana Capeta é reforço do Famalicão, anunciou este sábado o clube em conferência de imprensa na sequência do 90.º aniversário do emblema.

A jogadora, de 23 anos, tinha assinado pelo PSV Eindhoven neste defeso, mas não conseguiu adaptar-se e regressou ao futebol português.

Ana Capeta representou o Sporting entre 2016 e 2021 e no currículo conta com três campeonatos, três Taças de Portugal, uma II Divisão e uma Supertaça feminina.