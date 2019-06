Ana Seiça reforça equipa feminina do Benfica

A defesa Ana Seiça é reforço da equipa de futebol feminino do Benfica, num acordo válido para as três próximas épocas, revelaram esta quinta-feira os encarnados na sua página oficial na internet.O Benfica, que já anunciou a saída do treinador João Marques, a renovação da capitã Darlene, ou a chegada das jogadoras Catarina Amado e Lúcia Alves prepara a época 2019/20, na qual competirá pela primeira vez no escalão principal.Na última época, a sua de estreia no futebol feminino, o Benfica cumpriu os objetivos traçados: subiu à I Liga, venceu a Taça de Portugal e sagrou-se campeão nacional feminino na II divisão."É uma aposta muito grande. O Benfica é um clube que se está a desenvolver no futebol feminino de uma forma muito intensa. O projeto é muito aliciante e eu espero contribuir com tudo o que possa", disse Ana Seiça, em declarações à BTV.A defesa, de 18 anos, chega ao Benfica proveniente do Condeixa, clube pelo qual fez na última temporada 19 jogos e marcou oito golos.A aposta na defesa surge depois de o clube ter estreado já na última época oito jogadoras sub-19 na equipa principal."Estamos interessados em todas as jogadoras portuguesas com valor. A Ana Seiça é uma jogadora internacional Sub-19, já estava a ser seguida pelo Benfica há alguns meses e felizmente conseguimos chegar a um acordo", justificou o vice-presidente Fernando Tavares.A futebolista concorrerá no Benfica por um lugar na equipa com as centrais internacionais portuguesas Sílvia Rebelo e Raquel Infante, e com a internacional brasileira Tayla.