Ana Teles chega de Braga para reforçar o Sporting

Ana Teles é a mais recente contratação do Sporting para a nova temporada. A avançada, de 20 anos, chega do Sp. Braga para o plantel principal das leoas, depois de ter apontado dois golos em 22 jogos na Liga BPI da temporada passada.





"Foi uma época muito boa, ganhei o meu espaço e, agora, dar este passo é muito gratificante e faz-me sentir muito bem e confiante para o futuro. Para mim, é muito importante jogar no Sporting CP", disse Ana Teles à Sporting TV, antes de confessasr que o Sporting é "um sonho antigo"."À medida que vamos crescendo, vamos adquirindo mais responsabilidade, principalmente num clube assim, mas estou totalmente tranquila. Vou enfrentar os jogos com toda a maturidade e garra possíveis, porque acho que o Sporting CP é isso. Acho que posso fazer coisas engraçadas aqui e espero que os adeptos gostem da minha forma de jogar e de ser dentro de campo", sustentou, sem medo de sonhar com a chamada à Seleção Nacional.

Além de prometer muito trabalho e compromisso total com o Sporting, Ana Teles está ansiosa por partilhar os relvados com várias jogadoras que são referências, destacando Ana Borges, Diana Silva e Fátima Pinto.