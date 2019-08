Andrade coloca fasquia elevada no Benfica

A equipa de futebol feminino do Benfica leva duas semanas de trabalho nesta pré-época, com o técnico Luís Andrade a fazer um balanço positivo. “As minhas perspetivas em relação às jogadoras são muito boas, sabemos que elas estão fatigadas, mas estão a responder bem. Estamos com a mesma base, com a inclusão de algumas atletas que estão a adaptar-se bem ao clube”, afirmou o treinador à BTV.

Luís Andrade sabe bem que “a fasquia no Benfica é sempre elevada”, prometendo “pensar jogo a jogo, respeitando sempre o adversário”. As águias estreiam-se no escalão principal na receção ao A-dos-Francos. “O nosso objetivo é conquistar os três pontos domingo a domingo para chegarmos ao final do campeonato e seguirmos sorridentes com o título”, referiu o técnico, confiante.