André Vale explica derrota do Benfica: «Sofrer aos 35 segundos mexe com as jogadoras»

André Vale, treinador-adjunto do Benfica, explicou a goleada sofrida pelo Benfica aos pés do Lyon (0-5) que ditou o afastamento das águias das Liga dos Campeões com o tento precoce sofrido no Seixal."Sofrer um golo aos 35 segundos mexe com as jogadoras, mas talvez isso as tenha ajudado a libertar da pressão do jogo e tivemos muitos momentos em que conseguimos jogar. Tivemos mais passes e posse de bola do que o Lyon. É verdade que não foi uma posse de bola acutilante, mas conseguimos entrar muito mais no bloco do adversário [do que no jogo em Lyon] e isso foi dentro da estratégia que delineámos, com transições ofensivas e a conseguir chegar à zona de golo", começou por dizer em declarações à BTV.Vale agradeceu os elogios de Sónia Bompastor, treinadora do Lyon, referindo que deixa as águias "o 'bichinho' atrás da orelha de não parar" e evidenciou o que vive o Benfica neste momento. "Não conheço mais nenhuma equipa que em quatro anos passasse de subir da última divisão para empatar um jogo com o Bayern Munique e ganhar um ao Hacken na Liga dos Campeões", reiterou.Sobre o jogo, o treinador-adjunto de Filipa Patão assumiu que "faltou agressividade dentro da própria grande área". "Estamos a jogar contra uma equipa do top três mundial, muito forte fisicamente, e isso faz a diferença para nós. Porque a diferença entre as equipas é grande, mas não é assim tão grande [como o resultado indica]. Mas isso não tira qualquer valor ao que fizemos. As jogadoras foram estóicas, nunca se remeteram a defender e isso deixa-nos orgulhosos", afirmou o treinador português.