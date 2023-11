Andrea Falcón encantada com a aventura na Luz: «Benfica está ao nível do Barcelona»

Andrea Falcón confessou estar surpreendida com a realidade que encontrou no Benfica. Numa entrevista ao ‘Sport’, a extremo esquerdo espanhola de 26 anos, que reforçou a equipa de futebol feminino dos encarnados esta temporada, não esconde a felicidade com esta nova etapa na carreira e até comparou o clube da Luz a um dos gigantes do país vizinho."Sabia que o Benfica é um grande clube e que, como instituição, está ao nível do Barça, mas obviamente que fiquei surpreendida por, na equipa feminina, já terem esta estrutura que talvez seja o que faltava a outros clubes", referiu Andrea Falcón, agradecendo a oportunidade concedida pelas águias: "O Benfica dar-me esta oportunidade e apostar em mim, mesmo conhecendo o meu historial de lesões e o tempo que estive afastado do futebol, foi um estímulo para mim. Se eles confiaram em mim, porque é que eu não hei-de confiar neles? Estou feliz porque voltei a gostar de futebol, algo que já não fazia há muito tempo e de que precisava."Formada no Barcelona, atual campeão europeu e distinguido recentemente como o melhor clube feminino do ano, Andrea Falcón abordou naturalmente o reencontro com a formação blaugrana na Liga dos Campeões, clube que representou durante sete temporadas e que vai estar no caminho do Benfica na fase de grupos da Champions pela segunda época seguida."Eu queria que nos calhasse o Barça. Estava ansiosa por isso e sabia que, para fazer algo importante na Champions, é preciso vencer equipas como esta. Para mim, poder jogar contra os melhores é o que nos faz crescer. Vai ser muito especial e bonito. A nível pessoal, vou jogar contra pessoas que não são apenas ex-companheiros de equipa, mas muitos deles são familiares. Além disso, estes são os jogos que todos os futebolistas querem jogar", afirmou.Quanto à Liga BPI, a avançado denota algumas diferenças em relação ao campeonato espanhol, mas sublinha que estão a ser implementadas mudanças importantes para o futuro da competição. "A Liga não é profissional, mas há um projeto para a tornar profissional e, pouco a pouco, estão a implementar mudanças e a dar-lhe mais importância. Este ano introduziram o VAR, dentro de alguns anos todas as equipas terão de ter campos de relva natural, todos os jogos são transmitidos, seja num canal ou noutro. A pouco e pouco a competição está a adaptar-se às condições necessárias para ter uma liga profissional", realçou.