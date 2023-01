Andreia Norton e Bruna Lourenço querem colocar o pé no acelerador

Entre as jogadoras, Andreia Norton reconheceu que o Sporting "está ferido" e vai querer "fazer a diferença já neste jogo", mas garantiu que o Benfica não vai tirar o pé do acelerador. "Não vamos abrandar porque é para isso que trabalhamos todos os dias, para dar o nosso melhor, sem tirar o pé", afirmou a médio encarnada. "Olhamos da mesma forma para todos os jogos. Estamos focadas, mantemos a mesma humildade e confiança", afirmou Andreia Norton.

Já no lado do Sporting, a hora é de "recuperar rapidamente o ânimo da equipa" para "dar uma resposta já no próximo jogo". A central Bruna Lourenço 'afinou' o discurso com a sua treinadora e revelou que os trabalhos, "esta semana, tiveram a ver com corrigir o que não correu bem no pouco tempo disponível". "A nossa resposta tem de ser dada de forma diferente, corrigir aquilo que não correu bem, porque sabemos que o que fizemos no sábado não transpareceu em nada a nossa qualidade", reconheceu a jogadora.