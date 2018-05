O SC Sand Frauen, equipa que na presente temporada terminou a Bundesliga no sétimo posto, anunciou esta segunda-feira a contratação da portuguesa Andreia Norton, jogadora de 21 anos que nas últimas duas temporadas representou o Sp. Braga.Habitual presença na Seleção Nacional, Andreia Norton deixa o Minho depois de uma temporada de bom nível, com 19 golos marcados em 28 partidas, que ajudaram o Sp. Braga a ser vicecampeão tanto no campeonato como na Taça de Portugal.

Autor: Fábio Lima