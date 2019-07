Annaysa reforça futebol feminino do Benfica

A avançada brasileira Annaysa, de 23 anos, é reforço da equipa de futebol feminino do Benfica, com a jogadora a chegar às encarnadas proveniente do Osasco Audax, clube da região de São Paulo.A jogadora, que foi internacional sub-20, escalão em que conquistou o campeonato sul-americano, revelou acompanhar o Benfica, desde a estreia das águias na última época no futebol feminino."Quando as jogadoras brasileiras vieram para o Benfica, eu comecei a acompanhar o clube, achei muito entusiasmante, tanto a estrutura, como os adeptos e quis vir para cá jogar", afirmou Annaysa, em declarações à BTV.A jogadora, que vestirá a camisola número 11, considerou também que chegar ao Benfica representa "um salto muito grande" na carreira.O Benfica, que será treinado pelo ex-futebolista Andrade, estreou-se em 2018/19 no futebol feminino, época em que venceu a 2ª Liga e conquistou a Taça de Portugal, eliminando nas meias-finais o Sporting de Braga, campeão da principal divisão.