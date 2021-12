Anouk Dekker jogou com rapazes até aos 18 anos: «Ajudou-me a ser a jogadora que sou agora»

Reforço do Sp. Braga para a presente temporada, Anouk Dekker é uma das jogadoras com mais currículo em Portugal. Em entrevista a, a defesa-central recordou não só o início de carreira como também o título de campeã da Europa que conquistou ao serviço da Holanda.AD: "Tenho um irmão gémeo que começou a jogar futebol muito cedo e eu fui praticando outros desportos, como korfball, ténis e ginástica. No entanto, cheguei a uma altura em que disse que também queria jogar futebol. Com 6 anos comecei a jogar na mesma equipa do meu irmão e jogámos juntos até aos meus 18 anos. Nessa altura não havia uma liga profissional na Holanda, mas jogar com os rapazes foi algo bom para mim. Sempre fui muito alta e isso ajudou a que eu pudesse continuar a jogar com eles, mas, de forma natural, houve uma altura em que tive de parar. No entanto, esse período foi importante para mim. Como era a única rapariga, tinha sempre de ir mais dura nos duelos. Os rapazes diziam que não queriam ser ultrapassados por uma rapariga e chegava muitas vezes a casa com nódoas negras. Apesar disso, essa fase ajudou-me a ser a jogadora que sou agora"AD: "Já tínhamos ficado perto de conseguir um título internacional, mas em 2017 tivemos a vantagem de jogar em casa. Chegávamos ao estádio e quase sentíamos que ia haver um jogo da equipa masculina, não estávamos habituadas a ter tanta gente a apoiar-nos. A meia-final e a final foram em "minha casa" porque joguei oito anos no Twente e isso tornou tudo mais especial"AD: "Esse foi o segundo Mundial que disputámos, mas este deu-se em circunstâncias novas. Depois do Europeu toda a gente nos conhecia e sentimos mais pressão. No entanto, gerimos isso bem e acabámos por chegar à final, onde perdemos 2-0 com os EUA, um adversário muito difícil. Quando acabou o jogo estávamos tristes porque queríamos chegar ao título, mas, olhando para a questão com calma, percebemos que o que a nossa geração fez foi fantástico. Fomos campeãs da Europa, vice-campeãs do mundo e conseguimos uma qualificação inédita para os Jogos Olímpicos. São momentos que vou recordar com carinho quando deixar de jogar"AD: "Claro que quero representar sempre a seleção, mas isso é algo que vem de dentro. Eu consigo controlar as minhas escolhas, não as da equipa técnica da seleção. Agora estou aqui e quero ajudar o Sp. Braga e o futebol feminino em Portugal com a minha experiência. Se jogo bem ou mal, isso será sempre a opinião da equipa técnica. Vamos ver o que o futuro trará"AD: "É uma questão para qual olho ano a ano, especialmente agora, que sou mais velha. Enquanto continuar a desfrutar e a ter paixão pelo jogo, vou continuar as jogar"AD: "Claro que vamos lutar por títulos, quero dar algo ao clube"