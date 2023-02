Anouk Dekker: «Todos os jogos contra o Famalicão são batalhas e estamos preparadas para um bom jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Anouk Dekker, internacional holandesa de 36 anos, fez esta terça-feira a antevisão ao duelo contra o Famalicão, agendado para as 11 horas de quarta-feira (amanhã), a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça da Liga feminina. As bracarenses chegam a este encontro com uma vantagem de três golos, trazida da primeira mão da eliminatória, que venceram por 3-0.

Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, a experiente defesa salientou que a equipa está preparada para lutar pelo triunfo, apesar da vantagem confortável. "Temos de estar focadas, principalmente. Não sabemos o que o Famalicão poderá fazer, sabemos que vão ter de marcar e será um jogo diferente de todos os outros. Espero que possamos explorar os espaços que vão deixar abertos para nós e pode ser uma situação ideal para marcarmos um golo rápido", começou por dizer Anouk Dekker.

E concluiu: "Vamos fazer o nosso jogo. Focamo-nos em nós mesmas, temos de estar concentradas e ganhar os duelos. Todos os jogos contra o Famalicão são batalhas e estamos preparadas para um bom jogo."



Já Gonçalo Nunes, treinador das bracarenses, destacou o foco da equipa em apurar-se para a final da prova. "Entramos em todos os jogos para ganhar. Se formos a Famalicão só a pensar que temos que conservar essa vantagem, as coisas têm tudo para correr mal", atirou, continuando: "Vamos apresentar a nossa dinâmica normal, a mesma ambição e jogar para ganhar. Isto sabendo que temos esta vantagem, que pode permitir gerir certos momentos de jogo de uma forma oportuna e inteligente. Estamos à espera de um adversário competitivo e agressivo, à procura de inverter o rumo da eliminatória."