António Silva deixa comando do Valadares Gaia

O Valadares Gaia, 9.º classificado da última edição da Liga BPI, anunciou esta segunda-feira a saída do treinador António Silva. O técnico de 49 anos, que somou apenas 7 vitórias em 28 jogos esta temporada, chegou a acordo com o clube para rescindir o contrato."A direção e o treinador, por mútuo acordo, tomaram a decisão de rescindir o contrato que ligava ambas as partes. Termina assim uma ligação de respeito e colaboração com um grande ser humano, um homem sério e de valores, que lutou e vestiu a nossa camisola até ao fim para atingir o principal objetivo da época com sucesso. A direção agradece ao técnico todo o trabalho e profissionalismo em prol do Valadares Gaia e deseja ainda os maiores sucessos pessoais e profissionais!", escreveu o clube nas redes sociais.