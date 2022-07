António Silva é o novo treinador da equipa feminina do Valadares Gaia

O Valadares Gaia chegou a acordo com a nova equipa técnica liderada pelo treinador António Silva para assumir a equipa sénior feminina.Proveniente do Vilaverdense, o técnico português conta com passagens pela Noruega, Espanha e China. Em Portugal treinou no Progresso, Penafiel e Torcatense.Aos 48 anos, entra num projecto de muita ambição e com vontade de triunfar, depois de, na época anterior, o clube ter confirmado a permanência na Liga BPI.