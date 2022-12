Anunciou gravidez e foi afastada pelo clube: «Senti-me um brinquedo velho para mandar fora...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alice Pignagnoli (@alipigna)

Alice Pignagnoli, guarda-redes da equipa feminina do Lucchese, da Série C do campeonato italiano, denunciou, nas redes sociais, os episódios que viveu nos últimos meses desde que revelou que estava grávida do seu segundo filho, assegurando que o clube a afastou e a tratou como um "brinquedo velho"."Pensei que não tinha medos, que não me deixava abater pelos acontecimentos. Em vez disso, a vida surpreendeu-me", começou por escrever nas redes sociais a guardiã de 34 anos, numa publicação onde juntou uma fotografia da sua barriga.E prosseguiu: "Estes têm sido meses muito difíceis. Sair de campo é, para mim, um luto completo. Então, ao contrário do que esperava, ser tratada de maneira hostil pelo clube, que me magoou enquanto mulher, mãe e atleta, criou uma mágoa profunda. Senti-me sozinha, inútil, incompetente, um brinquedo velho para mandar fora. Depois vieram as náuseas, o cansaço, a barriga a crescer a um ritmo que já não dava para esconder, a impossibilidade de fazer o que sempre fiz. A mudança no meu corpo e o medo do futuro, pessoas que nem perguntam como estava...", explicou.Entre muitos agradecimentos a amigos e familiares, Pignagnoli termina a mensagem pedindo que as mulheres "sejam valorizadas pelo seu valor e não pela quantidade de filhos que têm".