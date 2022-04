Árbitra exibe cartão branco aos treinadores na final do Torneio Interassociações sub-16

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A final do Torneio Interassociações de futebol feminino sub-16, entre as seleções da AF Setúbal e AF Braga, ficou este domingo marcada pelo facto da árbitra do encontro, Bárbara Peixoto, ter exibido o cartão branco aos treinadores das duas equipas.

Tudo aconteceu quando a 2.ª parte estava prestes a iniciar-se, depois dos técnicos João Pedro Valente (AF Setúbal) e Joana Carvalho (AF Braga) terem pedido aos pais das atletas, que assistiam ao jogo na bancada, para que mantivessem a calma, uma vez que os ânimos estavam exaltados de parte a parte.

O encontro realizou-se no Estádio Municipal de Fornos de Algodres e terminou com vitória da AF Braga nos penáltis, por 4-2, depois do nulo registado após 60 minutos de jogo.