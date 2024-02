Armacenenses queixa-se de comportamentos racistas e xenófobos em jogo de futebol feminino de sub-16

A direção do Armacenenses denunciou, em comunicado, "insultos racistas e xenófobos a algumas das nossas atletas", no jogo de futebol feminino de sub-16 disputado no reduto do Portimonense, no último fim-de-semana.

"Algumas das nossas jogadoras atuaram anteriormente pelo Portimonense e depararam com um clima hostil, que ultrapassou todos os limites", denuncia Marco Costa, presidente do Armacenenses.

"Chegámos a ponderar o abandono do campo mas as miúdas fizeram questão de jogar até ao fim. Dada a persistência dos insultos, três delas saíram do campo a chorar e uma foi insistentemente chamada de preta pelos pais de atletas da equipa adversária, algo intolerável e inaceitável, a ponto do treinador do Portimonense pedir desculpas pelo sucedido ao nosso treinador", adiantou Marco Costa.

O Armacenenses decidiu dar conhecimento público do assunto através de um comunicado "face à gravidade do sucedido e para que toda a comunidade desportiva saiba o que se passou num jogo entre equipas de jovens entre os 13 e os 15 anos que vivem o futebol como uma festa e um espaço de amizade, tolerância e inclusão e foram, neste jogo, lamentavelmente, confrontadas precisamente com o oposto disso", referiu o líder da agremiação de Armação de Pêra. O clube não pondera tomar outras medidas.