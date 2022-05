Atlético acaba com equipa feminina após descer à 2ª Divisão

O Atlético anunciou na última sexta-feira que vai extinguir a equipa feminina sénior de futebol depois de ser despromovido à 2ª Divisão nacional."O Atlético Clube de Portugal informa que para a época 2022/23 não vai apresentar equipa sénior no futebol feminino. Um projecto que teve início em 2017/18, na II Divisão, e que teve desde então um rápido crescimento que culminou, nesta época, com a presença na Liga BPI. O Clube mantém e reforça a sua aposta nos escalões de formação no futebol feminino. Acreditamos que esta é a via de um crescimento estruturado e que permita reactivar uma equipa sénior feminina nas competições nacionais. Competir na principal divisão nacional do futebol feminino exigiu um enorme esforço do Clube a todos os níveis. Na próxima Assembleia Geral iremos apresentar o presente e o futuro desta modalidade no Atlético. Agradecemos, sem excepção, a todas as atletas, equipas técnicas e elementos do staff pelo seu trabalho e dedicação ao longo destas 5 épocas", pode ler-se no comunicado partilhado nas redes sociais.A equipa da Tapadinha terminou a fase de manutenção com 7 pontos em 14 rondas.