Atlético anuncia regresso de Margarida Costa

Margarida Costa é o mais recente reforço do Atlético para a próxima temporada. A guarda-redes, de 22 anos, que defendeu as cores do Damaiense na época transata, está de regresso à Tapadinha, onde jogou em 2017/18.





O Atlético já garantiu ? reforços para a participação na Liga BPI em 2021/22: Margarida Costa (ex-Damaiense), Carla Fernanda (ex-Amora) e Sara Martins (ex-A-dos-Francos).