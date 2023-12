Atlético multado por dívidas a jogadoras

O Conselho de Disciplina (secção não profissional) da FPF multou em quase 5 mil euros o Atlético, por dívidas à sua equipa de futebol feminino relativas à época 2021/22. A participação disciplinar foi feita pelo Sindicato de Jogadores e, de acordo com o acórdão agora divulgado, várias jogadoras ficaram com verbas por receber, entre vencimentos e prémios.

Dos 5.440 euros iniciais de dívida, ficaram por liquidar cerca de 2.000 euros às jogadoras Ana Patrícia da Silva Nel, Beatriz Domingues Pereira, Beatriz Gonçalves da Costa Campos, Bruna Pinto Homem de Figueiredo, Catarina Mourato Carlos, Cátia Filipa Rodrigues Sousa, Leonilde Moreira Rodrigues, Margarida Isabel Neto Santos Costa, Matilde Rodrigues Casinhas Cosme, Raquel da Costa Leitão, Sara Andreia Valongo Rouessart Martins e Vânia Sofia Dias Marques.

De acordo com os fundamentos expostos, o CD da FPF decidiu "considerar procedente a acusação deduzida contra o arguido e, nessa medida, sancionar o Atlético Clube de Portugal pela prática da infração prevista e sancionada no art. 65.º-A do RDFPF, com multa de 47,5 UC, correspondente a 4.845 euros (quatro mil oitocentos e quarenta e cinco euros)".