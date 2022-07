Áustria junta-se a Inglaterra, Alemanha e França nos 'quartos' do Europeu feminino

A Áustria juntou-se esta sexta-feira à Inglaterra, Alemanha e França nos quartos de final do Campeonato da Europa de futebol feminino, após bater a Noruega, por 1-0, em jogo da derradeira jornada do Grupo A.

A bastar-lhes um empate para avançar, as austríacas foram, ainda assim, sempre a equipa mais decidida, claramente mais perigosa e ofensiva, e só não se adiantaram no marcador aos 13 minutos porque uma 'fífia' da guarda-redes norueguesa, a remate de Laura Feiersinger, ressaltou para a trave.

Decisivo foi o cabeceamento, colocado, de Nicole Billa, aos 37 minutos, na sequência de lançamento longo, e que premiou a seleção mais ambiciosa e perigosa, de pouco valendo às rivais terem mais posse de bola, inconsequente.

A poule terminou assim com a Inglaterra com o pleno de nove pontos, seguida da Áustria com seis, Noruega com três e a Irlanda do Norte sem pontuar.

Sem a sua selecionadora, Sarina Wiegman, no banco, por estar infetada com o coronavírus, a Inglaterra confirmou o claro favoritismo ante a Irlanda do Norte, impondo-lhe uma goleada por expressivos 5-0, depois de na ronda anterior já ter 'atropelado' a Noruega, por 8-0.

Ainda assim, o primeiro golo das anfitriãs da competição só surgiu aos 41 minutos, da autoria de Francesca Kirby, seguindo-se tentos, de rajada, de Bethany Mead, aos 45', e Alessia Russo, aos 48 e 53 minutos, antes de Kelsie Burrows fixar o resultado, com um autogolo, aos 76'.

No sábado, a Espanha e a Dinamarca disputam, entre si, a vaga em aberto no Grupo B, uma vez que a Alemanha, já apurada, defronta a Finlândia, já sem aspirações.

O Euro'2022 de futebol feminino decorre em Inglaterra, até 31 de julho.