Autogolo garante vitória da seleção feminina de sub-17 frente à Itália

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-17 venceu esta terça-feira a Itália por 1-0 em jogo de preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o Euro'2020, disputado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

No primeiro de dois jogos com o conjunto italiano, a equipa das quinas, comandada por Carlos Sacadura, chegou ao triunfo pela margem mínima graças a um autogolo de Valentina Gallazzi, aos 59 minutos.

Portugal volta a defrontar a Itália na quinta-feira, a partir das 15h00, novamente na Cidade do Futebol.

A seleção nacional de sub-17 prepara a participação no grupo 6 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu da categoria, no qual terá pela frente as congéneres de Espanha, Eslovénia e Turquia, entre 19 e 25 de março.