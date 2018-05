Continuar a ler

A equipa do Benfica será comandada pelo treinador João Marques, antigo técnico do Sporting de Braga. Em declarações ao canal televisivo do clube, a avançada, que na sua primeira chamada à seleção brasileira conquistou o título de campeã sul-americana de sub-20, mostrou-se bastante satisfeita com o novo desafio."Não tive dúvidas quando recebi a proposta do Benfica, porque é um grande clube. Apresentou-me um projeto muito bom, muito ambicioso e também sei que vou trabalhar com um treinador que vai explorar o melhor de cada atleta, isso também pesou na minha escolha", afirmou.A equipa do Benfica será comandada pelo treinador João Marques, antigo técnico do Sporting de Braga.

A avançada internacional brasileira Geyse da Silva Ferreira é o 10.º reforço do Benfica, que na próxima época se estreia no futebol feminino, no campeonato nacional de promoção de 2018/2019.A brasileira, de 20 anos, jogava atualmente no clube espanhol do Madrid CFF, depois de já ter passado por equipas brasileiras como o CESMAC, a União Desportiva, o Centro Olímpico e o Corinthians.

