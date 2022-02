Avançada do Sp. Braga atira-se à Federação: «Vejam a merda que andam a fazer na arbitragem»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga perdeu na visita ao Marítimo em partida da 5.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga BPI. No final do encontro, Vitória Almeida queixou-se da arbitragem e criticou a Federação Portuguesa de Futebol .



Questionada pela Sport TV sobre o facto de os dois golos sofridos na madeira terem resultado de erros do setor defensivo, a avançada brasileira atirou: "Foi muito importante terem frisado a questão dos erros. Não fomos só nós a cometer erros. Também queremos frizar, lá na federação, a merda que andam a fazer em relação à arbitragem. Temos sido bem prejudicados em relação à arbitragem."