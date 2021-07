Bárbara Lopes renova contrato com o Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com Bárbara Lopes, médio de 19 anos. A jogadora que está integrada na equipa B do emblema de Alvalade mostrou-se satisfeita por continuar a vestir a camisola verde e branca, ela que se prepara para iniciar a quarta temporada com o leão ao peito.





"Vou para a minha quarta época de leão ao peito. Estou muito feliz por poder continuar a jogar neste grande clube, que me acolheu quando tinha 16 anos e saí da casa dos meus pais. Vim em busca de um sonho e hoje sei que estou mais perto de alcançá-lo. Sei que sou melhor jogadora, mas também melhor pessoa. O Sporting não é um clube, é uma segunda casa", começou por dizer aos meios do clube leonino a médio, que marcou dois golos em 11 jogos pelo Sporting B na época passada, a qual culminou com a conquista da 2.ª Liga."A forma como a última época terminou foi o culminar do trabalho desenvolvido pela equipa técnica e pelas jogadoras da equipa B. Além disso, foi o cumprir de um objetivo e tenho a certeza de que todos os sportinguistas ficaram muito felizes porque é mais um título para o clube. Foi o meu primeiro troféu, fiquei muito feliz e nunca vou esquecer esse dia", afirmou, mostrando-se ambiciosa para a nova temporada."Quero contribuir da melhor forma para ajudar o Sporting a ser o melhor clube português em todos os aspectos, não só dentro de campo. Quero ajudar a evidenciar os valores e os princípios que nos transmitem enquanto jogadoras, pois é isso que diferencia o Sporting. Mais do que ter boas jogadoras, o que interessa é sabermos ser Sporting", finalizou.