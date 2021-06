Barcelona continua a somar recordes

A equipa feminina do Barcelona continua a demonstrar toda a sua superioridade na Liga Espanhola, as Blaugranas depois da última vitória em Bilbau chegaram a um registo impressionante de 153 golos em 32 partidas do campeonato, contabilizando uma média de 4.78 golos por encontro.

Para estes números contribuíram 17 jogadoras diferentes, sendo que até ao momento nenhuma delas assume a liderança dos melhores marcadores. Jenifer Hermoso marcou por 27 vezes para o Barcelona ficando atrás de Esther Rodriguez, jogadora do Levante, que soma 29.

Para além dos golos marcados a equipa da Catalunha soma ainda no campeonato uma participação de fazer inveja. Num total de 96 pontos possíveis a equipa espanhola conseguiu alcançar 93 pontos, somando apenas uma derrota diante o Atlético de Madrid.

Faltando realizar ainda duas partidas até ao fim do campeonato, o Barcelona pode continuar a aumentar o registo já alcançado.