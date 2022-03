Barcelona goleia Real Madrid e vence Liga espanhola feminina pela sétima vez

O Barcelona, campeão europeu em título, conquistou este domingo a Liga espanhola feminina de futebol pela sétima vez, ao golear em casa o Real Madrid por 5-0, na 24.ª de 30 jornadas, mantendo-se 100% vitorioso.

No estádio Johan Cruyff, a Bola de Ouro Alexia Putellas, aos 41 e 43 minutos, Patrícia Guijarro, aos 60', Babett Peter, aos 65', na própria baliza, e Jenifer Hermoso, aos 82', selaram a 'manita' do Barça, que se sagrou tricampeão.

Com seis jornadas para disputar, o objetivo do Barcelona, que ganhou os 24 jogos disputados, com 136 golos marcados e seis sofridos, é agora terminar o campeonato só com vitórias, o que quase conseguiu em 2020/21 (33 triunfos e um desaire).