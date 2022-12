Barcelona perde em casa do Bayern Munique e complica vida do Benfica

O inesperado aconteceu. Até agora invicto e com um registo de golos assombroso (16 marcados e 1 sofrido em três jogos), a equipa feminina do Barcelona foi esta quarta-feira derrotada em casa do Bayern Munique por 3-1, num resultado que acaba por complicar bastante a missão do Benfica na luta pelo apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.A atuar em casa, na Allianz Arena, as alemãs entraram muito bem e aos 10' já tinham uma vantagem que se viria a revelar determinante. Marcaram Klara Bühl (4') e Lina Magull (10'), antes de Lea Schüller fazer o terceiro já na segunda metade, aos 60'. Grande favorita, a equipa do Barcelona apenas conseguiu reduzir cinco minutos volvidos, por Geyse Ferreira, fixando o resultado final em 3-1.Com este 'score', Barcelona e Bayern Munique partilham o comando do Grupo D com 9 pontos, mais 3 do que o Benfica, que ocupa a terceira posição. Um cenário que não se esperava e que deixa as águias praticamente na obrigação de ganhar na próxima semana na receção às catalãs - isto tendo em conta a esperada vitória do Bayern em casa do Rosengard.Uma coisa é certa: a equipa da Luz tem de fazer igual ou melhor do que as alemãs, de forma a chegar à última jornada com chances de apuramento (o jogo será precisamente ante o Bayern, na Alemanha).