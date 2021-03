Barcelona perde em Manchester mas apura-se para 'meias' da Champions feminina

O Barcelona apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões feminina, mesmo perdendo por 2-1 em casa do Manchester City, a quem tinha vencido por 3-0 na primeira mão.

Um golo da canadiana Janine Beckie, aos 20 minutos, deu esperança às citizens, mas a nigeriana Oshoala igualou a partida aos 59 e praticamente afastou quaisquer dúvidas sobre quem passaria.

A norte-americana Sam Mewis converteu com sucesso uma grande penalidade, aos 68, mas esta vitória foi insuficiente para inverter o 3-0 do primeiro jogo, seguindo o Barça para a próxima fase.

As catalãs esperam agora por um rival francês, que será o Paris Saint-Germain ou o Lyon, pentacampeão em título e carrasco das espanholas na final de 2019, numa decisão adiada para 18 de abril.

A equipa da portuguesa Jéssica Silva tem um surto de covid-19 no plantel, o que obrigou ao adiamento do jogo com o PSG, que parte para a segunda mão com uma desvantagem de 1-0.

Já esta tarde, em Budapeste, o Chelsea seguiu para as meias-finais ao vencer o Wolfsburgo por 3-0, depois de um primeiro triunfo por 2-1, esperando agora por Bayern de Munique (Alemanha) ou Rosengard (Suécia), que se defrontam quinta-feira, como adversário.