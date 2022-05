Barcelona vence Taça da Rainha de futebol feminino e faz pleno em Espanha

O Barcelona conquistou hoje a Taça da Rainha em futebol feminino, ao golear na final o Huelva por 6-1, conseguindo o pleno em Espanha, com três títulos e 35 vitórias em 35 jogos.

Depois do triunfo na Supertaça (7-0 ao Atlético de Madrid) e de ganhar o campeonato com 30 vitórias em 30 jogos (159-11 em golos), o Barça somou o quarto triunfo em quatro encontros na Taça (16-2), para alcançar o nono 'caneco' na prova.

Emily Dolan (25 minutos, na própria baliza), Mapi León (32'), Ana-Maria Crnogorcevic (73'), Claudia Pina (80'), Lieke Mertens (86') e Alexia Putellas (90'+3) marcaram para o Barcelona, enquanto Sandra Castelló faturou para o Huelva (62').

No total, nas três provas nacionais, o Barcelona somou 35 vitórias, contra 'zero' empates e derrotas, com 182 golos marcados e 13 sofridos.

Apesar do pleno interno, o Barça falhou a revalidação do título europeu, ao perder por 3-1 com as francesas do Lyon, na final da edição 2021/22 da Champions.