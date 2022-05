Basquetebolistas do Sporting foram detidos no Jamor

Os basquetebolistas do Sporting, Travante Williams e Shakir Smith, protagonizaram um momento no mínimo insólito, ao invadirem o relvado. Sabeque os dois jogadores foram detidos, conduzidos às instalações provisórias da PSP e libertados após prestarem declarações.A FPF tinha como objetivo quebrar o recorde de assistência em jogos de futebol feminino. No entanto, os 13.894 espectadores que estiveram no Jamor não chegaram para bater a assistência registada no dérbi do Estádio da Luz. Ainda assim, esta foi a final da Taça de Portugal com mais adeptos.Entre várias personalidades, estiveram na tribuna o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que entregou o troféu, os líderes da FPF, Sporting e Famalicão - Fernando Gomes, Frederico Varandas e Joaquim da Silva - e Catarina Furtado, da associação Corações com Coroa, para a qual reverteu a receita dos bilhetes.